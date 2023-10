Cérémonie de passation de service: " Dès les premiers jours de mon installation, je ferai commanditer..., un audit sur les longues détentions"( Aissata Tall Sall, ministre)

" Dès les premiers jours de mon installation, je ferai commanditer par mes services, un audit sur les longues détentions afin que les dossiers et les procédures soient rapidement purgés", telle est l'annonce qui a été faite par la nouvelle Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aissata Tall Sall lors de la cérémonie de passation de service en présence de son prédécesseur, Ismaïla Madior Fall.



Avant de poursuivre. " Le ministère se dotera d’un porte-parole qui communiquera avec l’opinion chaque fois que cela sera utile", a-t-elle informé. De nombreux défis sont ainsi à relever dans ce département. Aissata Tall Sall de souligner que " l’engorgement de nos Cours et Tribunaux a peut-être des raisons et des causes multiples[...] mais si nous leur consacrons pleinement le temps nécessaire requis, alors le mal en sera atténué". " Par la diligence, nous apporterons à nos dossiers le traitement approprié et dans les délais requis", a-t-elle précisé.



En guise de conclusion, elle dira ceci " Ce que je veux, c’est que la loi s’applique sans cruauté inutile, mais aussi et surtout sans faiblesse coupable"...