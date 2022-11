Centre de Maintenance Aéronautique ( MRO) de l'AIBD : La réalisation des équipements avance à grands pas à Dubai

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Centre de Maintenance Aéronautique devant être érigé à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, une délégation dirigée par le Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires, Mr Doudou Ka, s'est rendue à Dubai pour constater l'état d'avancement des travaux de Air Dynamics Solutions (ADS).

La délégation était composée du Directeur général de AIBD.SA, Monsieur Abdoulaye DIEYE et de ses collaborateurs, du Directeur Général de Air Sénégal, Alioune Badara FALL, ainsi qu'un représentant de l'armée de l'air, partenaire stratégique de l'AIBD.

La société emiratie est en charge de la fourniture des équipements et outillages dudit centre. Elle a aussi pour mission d'accompagner AIBD SA et Air Sénégal SA dans la mise en place des compétences requises pour l'exploitation du MRO ainsi que la préparation à la certification EASA.

Cette mission a permis de constater un état d'avancement satisfaisant des travaux de toutes les parties prenantes au projet.

Les échanges ont abouti à la signature d'un protocole d'accord entre ,AIMAC SAU (Académie Internationale des Métiers de l'Aviation Civile - filiale de Aibd Sa) et ADS pour la mise en place d'un programme de formation aux métiers de la maintenance.

De même, eu egard à l'expertise et l'expérience de ADS en matière d'assistance technique, un MOU a été signé pour travailler sur les modalités d'une collaboration entre Air Sénégal et ADS pour assister la compagnie vers une meilleure maîtrise de ses couts et modalités de maintenance préventive et curative.