Centre Talibou Dabo : un ex brancardier condamné à 10 ans pour viol sur deux élèves mineurs et handicapés

L'ex brancardier du Centre Talibou Dabo a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol et pédophilie sur deux élèves mineurs et handicapés de l'établissement. Il a été déclaré coupable ce mercredi 19 juillet par la chambre criminelle de Dakar.



La Chambre criminelle a rendu son verdict hier mercredi 19 juillet 2023 dans l'affaire de viol et pédophilie impliquant un ex brancardier du Centre Talibou Dabo. En effet, l'accusé Mohamadou M. Lo a été coupable de viol et pédophilie sur les élèves mineurs R. Nd. et F. B. F. Lors de l'audience du 18 mai dernier, l'avocat général avait requis 20 ans de réclusion criminelle contre l'accusé.



À l'audience, l'une des victimes R. Nd avait soutenu que l'accusé avait abusé d'elle à deux reprises. Elle a déclaré devant la barre que la première fois c'était dans le bus où il a pu lui faire des attouchements. Et la seconde fois, Mohamadou M. Lo l'a pénétré dans les toilettes. L'autre victime qui n'a pas pu comparaître dit que l'accusé l'avait suivi dans les toilettes sous prétexte de l'aider à changer son tampon. Ainsi, il a fini par introduire son doigt dans son vagin.



Cependant, l'accusé Mohamadou M Lo avait catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés.