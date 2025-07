Caresses, couteau et tragédie à Fass Delorme : la confession troublante de l’assassin du jeune prodige Lamine Diallo

Le monde de la musique sénégalaise est en deuil et l’opinion publique toujours sous le choc. Lamine Diallo, jeune étoile montante révélée par l’émission Sen Petit Gallé, a tragiquement perdu la vie le 1er juillet dernier, poignardé dans des circonstances aussi troubles que macabres. Le drame, survenu à Fass Delorme, a jeté l’émoi dans tout un pays. D’après les révélations glaçantes rapportées par L’Observateur, l’affaire vient de connaître un rebondissement avec l’arrestation de son présumé meurtrier, A. Fall.



Une jeunesse fauchée, une promesse brisée



Lamine Diallo n’était pas qu’un étudiant brillant à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop. Il était aussi un talent rare de la scène musicale, adulé pour sa voix et son charisme. Sa disparition soudaine a profondément secoué ses proches, mais aussi les figures du monde culturel sénégalais qui voient en lui « une perte inestimable pour la relève artistique nationale ».



Le suspect parle : « Il m’a fait des caresses… »



Selon les détails révélés par L’Observateur, A. Fall, âgé de 26 ans et résidant à Khar-Yalla, a été arrêté par les éléments du commissariat du 4e arrondissement. Ce Saint-Louisien d’origine, mis en garde à vue, est revenu sur les minutes qui ont précédé l’irréparable. Dans ses déclarations devant les enquêteurs, il affirme avoir été surpris par l’attitude de la victime.



Il raconte que Lamine Diallo l’a retrouvé dans une chambre d’une maison qu’ils fréquentaient tous deux à Fass Delorme. « Après m’avoir retrouvé dans la chambre, il a commencé à me faire des caresses… », a-t-il déclaré. Choqué, voire profondément troublé, A. Fall évoque alors une vive altercation. Sous l’effet de la colère – ou d’une panique incontrôlée –, il aurait saisi un couteau posé sur une table et frappé la victime « au pli de l’aine gauche ».



Une mort par hémorragie



Ce coup de couteau unique mais fatal a conduit Lamine Diallo aux urgences de l’hôpital Abass Ndao. Malgré les efforts du personnel médical, il a succombé à une forte hémorragie, laissant ses proches, amis et fans dans une immense tristesse.



Une autopsie a été immédiatement ordonnée par le parquet de Dakar et confiée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (HOGIP). Le corps de la victime, quant à lui, a été déposé à la morgue de l’hôpital Abass Ndao.





Pour l’heure, A. Fall a été retenu pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Il devra répondre de ses actes devant le tribunal .