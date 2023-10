Campagne de parrainage à Fatick : le convoi de Khalifa Sall bloqué à loul Sessène

Le convoi « Matal Yéné » du candidat Khalifa Ababacar Sall est bloqué, à l’heure où ces lignes sont écrites à Loul Sessène (arrondissement de Fimela) dans le département de Fatick. Khalifa Sall et ses partisans de Taxawu Sénégal devaient se rendre à Djilass dans la région de Fatick. Ils y ont été contraints depuis 11heures. Un de ses proches collaborateurs, membre de son directoire de campagne, a dénoncé ce qu’il qualifie de précédent dangereux.







« Si la gendarmerie est aujourd’hui mise en blocus pour nous interdire d’aller là où nous voulons, je pense que c’est un précédent dangereux et c’est le lieu d’interpeller les nouveaux ministres en charge des forces armées et de l’intérieur pour qu’ils sachent qu’ils ne sont pas là, à la solde d’un seul camp ou d’un candidat. Aujourd’hui, le droit qu’a Amadou Ba, le candidat du pouvoir et tous les autres à faire leurs campagnes, à se pavaner comme bon leur semble, je pense que ce même droit doit être reconnu à tous les autres candidats parce que depuis un certain temps nous sommes en train d’assister à des arrêts de convoi de candidats, chose qui est inadmissible. J’en profite pour lancer un appel aux organismes de défense des droits de l’homme, à toutes les personnes éprises de liberté à se lever comme un seul homme pour arrêter cette forfaiture parce que le Sénégal ne saurait tolérer de tels faits », a soutenu Bassirou Samb partie prenante du convoi.



Khalifa Sall et ses camarades ont entamé depuis 8 mois une caravane dénommée « Matal Yéné » et depuis, le candidat sillonne le Sénégal pour aller à la rencontre des populations. La phase de la région de Fatick était prévue à compter de ce 21 octobre. Sur le motif de leur blocage à Loul Sessène, Bassirou Samb évoque une absence de justification valable.







« Depuis quelque temps, nous sommes à la rencontre des populations sans tintamarre. On ne peut pas nous reprocher de faire une caravane sonorisée, il n’y en a pas ni une caravane affichée, vous ne voyez pas d’affiches sur nos voitures donc ce qu’on fait c’est de la proximité, visiter nos camarades dans leurs lieux de travail, dans leurs maisons afin d’échanger avec eux sur le projet que nous avons pour le Sénégal », a dit Bassirou Samb du directoire de campagne.