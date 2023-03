COMMUNICATION DIGITALE : Mamadou Thiaw arme les Jeunes de la Mouvance Présidentielle à Thiès

Le séminaire organisé par Mamadou Thiaw, maire de Tassette et secrétaire exécutif du Programme National de Développement Local (PNDL), a permis aux jeunes de la mouvance présidentielle dans le département de Thiès de se former sur les techniques de communication digitale: Facebook, Tik Tok, Instagram et Youtube.



Le but de ce séminaire était d’optimiser la communication digitale des jeunes de la mouvance présidentielle, afin de mieux diffuser les messages du président Macky Sall et de sa vision pour le développement du pays. Mamadou Thiaw a financé et organisé cette formation pour permettre aux jeunes de mieux comprendre l’importance des médias sociaux et des plateformes numériques pour communiquer efficacement avec le public.



Les participants au séminaire étaient divers et représentaient différents groupes de la mouvance présidentielle, tels que la jeunesse et les femmes. Ils ont tous partagé un intérêt commun pour la communication digitale et l’importance de soutenir le président Macky Sall dans sa vision de développement pour le Sénégal.



Au cours de ce séminaire, les participants ont été formés sur les différentes plateformes numériques telles que Facebook, Tik tok et Instagram, ainsi que sur les techniques pour diffuser efficacement des messages sur ces plateformes. Les experts en communication digitale ont animé des ateliers pratiques où les participants ont pu mettre en pratique leurs connaissances.



L’un des objectifs clés du séminaire était de renforcer la base idéologique et la culture démocratique des jeunes de la mouvance présidentielle. Les participants ont eu l’opportunité de discuter et d’échanger leurs points de vue sur différents enjeux liés à la politique et au développement du Sénégal.



Le séminaire a été un succès et a permis aux jeunes de la mouvance présidentielle dans le département de Thiès de renforcer leurs compétences en communication digitale. Les participants ont exprimé leur engagement envers le président Macky Sall et leur soutien pour sa vision de développement pour le pays.



En fin de compte, ce séminaire a été une occasion importante pour les jeunes de la mouvance présidentielle de Thiès de se former et de renforcer leur engagement envers le développement du Sénégal. Le SE du PNDL a démontré son engagement envers la formation et le développement des jeunes, ce qui contribuera à soutenir la communication du BBY par la Pratique des Lives, les techniques SEO, les Partages et la vulgarisation des réalisations du. Président Macky Sall.



