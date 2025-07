CHEIKH BASS SANS GANTS : « Il m’a été rapporté que des personnes mijotent des plans pour saboter le magal… Réglez vos querelles ailleurs et n’y mêlez pas Serigne Touba ».

Nous sommes à 13 jours du Grand Magal de Touba. Un moment clairement stratégique choisi par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides et président du comité d’organisation, pour faire quelques mises au point . Le chef religieux s’est , en effet, exprimé avec fermeté sur les menaces présumées pesant sur la bonne tenue de l’événement .



Lors d’une cérémonie de récital du Coran organisée dans le cadre des activités officielles du comité d’organisation , il a révélé avoir été informé de supposés plans de sabotage fomentés par « des individus tapis dans l’ombre ». « Des personnes m’ont confié qu’elles ont été informées que des gens étaient en train de mijoter des plans pour saboter le magal . Ces inquiétudes qui ont suscité chez elles. les ont conduits à m’interpeller et à solliciter que j’invite les autorités de l’État à un renforcement de la sécurité de la cité religieuse ».



Cheikh Bassirou a tenu, très rapidement , à rassurer la communauté mouride et les pèlerins: « Je demande à tout le monde de rester serein et de ne nourrir aucune inquiétude . Les tentatives de saboter le Magal sont, d’avance , vouées à l’échec. Que ces forces occultes sachent que rien ni personne ne pourra entraver la réussite de cet événement ou semer la zizanie à Touba. Je demande à chacun à rester serein et à ne nourrir aucune inquiétude. »



Dans un ton plus incisif, il a dénoncé les querelles qui font couver le feu entre certaines personnes et qui, selon lui, n’intéressent ni Touba, ni ces autorités religieuses « Ceux qui se disputent pour des strapontins mondains doivent extirper la cité religieuse de leurs bisbilles. Serigne Touba a d’autres priorités – il est consacré à l’adoration divine. Et lorsque je parle de Serigne Touba, je fais bien allusion à Serigne Mountakha. »



Non content de faire ces mises au point on ne peut plus fermes , le guide spirituel de Guédé à assi procède à quelques rappels historiques pour relativiser les tensions. il a surtout évoqué plusieurs épisodes marquants qui ont suscité, par le passé, des craintes infondées autour du Magal:



« En 1989, lors du conflit diplomatique entre le Sénégal et la Mauritanie, des rumeurs circulaient sur une prétendue implication de Saddam Hussein, du fait de son passage comme ambassadeur à Nouakchott. Le Magal s’est pourtant déroulé sans incident. En 2007: la visite annoncée de Mouammar Khadafi avait soulevé des réserves; l’ancien président Abdoulaye Wade avait même informé Serigne Saliou de la volonté du dirigeant libyen de diriger les prières. Finalement, la visite n’a pas eu lieu. En 2015, face à la montée des menaces terroristes, le ministre de l’Intérieur prévoyait de sécuriser la grande mosquée. Cheikh Bassirou s’était opposé à une telle mesure, la jugeant inutile. En 2022, les autorités redoutaient l’éclatement de troubles pouvant entraîner pillages et incendies. « Je leur avais dit que rien ne se passerait. Et effectivement, tout s’est déroulé dans la paix », a-t-il affirmé.



Pour conclure, le porte-parole du Khalife a martelé que « Quiconque cherchera à semer la zizanie à Touba en sera la première victime ».