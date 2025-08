CHEIKH BASS À SONKO : « J’ai demandé à Serigne Ahmed Badaoui s’il vous avait rappelé les engagements qui avaient été pris par l’État et qui n’ont pas encore été exécutés »

À l’occasion de la Journée Scientifique organisée à l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim en prélude au Grand Magal de Touba* le Président du comité d’organisation, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre , a pris la parole devant un parterre d’intellectuels, de religieux et de personnalités politiques. À ses côtés, le Premier ministre Ousmane Sonko qui a aussi pris part à la rencontre.



Dans son allocution, Cheikh Bass a rappelé l’attachement profond du Khalife à l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim: « Lorsqu’il avait décidé de procéder à la pose de la première pierre, c’est à moi qu’il avait demandé d’aller informer toute la famille de Serigne Touba. Pas plus tard qu’hier, il était en visite dans cette université. Cela témoigne de l’importance qu’il accorde à cette institution. » Il a également évoqué l’engagement initial de l’État sous le président Macky Sall : « Je me rappelle que le Président Macky Sall s’était engagé à prendre en charge la construction de l’université à hauteur de 37 milliards. Mais le Khalife avait préféré permettre aux Mourides de participer à la construction. »





Un appel direct au Premier ministre



S’adressant à Ousmane Sonko, Cheikh Bassirou Mbacké a souligné l’urgence de répondre aux besoins de Touba, notamment en matière d’hydraulique et d’assainissement: « Dieu a fait que c’est vous qui êtes au pouvoir. Dieu a aussi fait que vous êtes venus personnellement vous enquérir de la situation qui prévaut ici et dans la cité, surtout par rapport aux impairs liés à l’hydraulique et à l’assainissement ». Il a ensuite rapporté une conversation avec Serigne Ahmadou Badaoui, à propos des engagements non tenus par l’État : « Je lui ai demandé: “Avez-vous rappelé au Premier ministre les engagements qui ont été pris par l’État et qui n’ont pas encore été réalisés?” Il m’a répondu qu’il vous en avait déjà parlé. Nous ne nous mettrons pas à vous ressasser cela. »



Un hommage à l’engagement de Sonko



Cheikh Bass a conclu son intervention en saluant la considération que le Premier ministre accorde à Touba et à sa dimension religieuse: « Nous savons combien vous portez une considération particulière à la cité religieuse de Touba. À chaque fois que je vous entends parler, vous me rappelez le Président Abdoulaye Wade, pour ses idées, son engagement et son amour pour le Sénégal. »



Il faut signaler que , lors de sa prise de parole , le Premier ministre a confié que l’État respectera l’engagement pris de drainer l’eau du lac de Guiers avant 2028 en plus de promettre un financement de 112 milliards pour construire des salles de classe .