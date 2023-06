CFEE 2023 : 15.799 candidats enregistrés dans la région de Ziguinchor

Ils sont désormais 15.799 candidats déclarés pour obtenir le premier sésame de la distinction scolaire dans la région de Ziguinchor. Dans un document transmis à la presse, l’inspecteur d’académie régional a fait le point des différents candidats, des garçons et des filles. Il a aussi fait la comparaison entre cette année et l’année dernière avec 15799 candidats. Une différence de 408 candidats.



Ces candidats sont répartis entre les quatre inspections d’éducation et de la formation. Les candidats examinent dans 143 centres répartis dans les quatre inspections de l’éducation et de la formation que compte la région de Ziguinchor.