CEREMONIE OFFICIELLE : Serigne Mountakha Mbacké appelle les mourides à suivre les recommandations de Serigne Touba mises en oeuvre par Serigne Sidi Mactar Mbacké

Serigne Mountakha Mbacké a pris la parole avant les autorités sénégalaises pour rappeler aux mourides de suivre les recommandations de Cheikhoul Khadim Serigne Touba Mbacké mises en oeuvre par celui qui le représente sur terre Serigne Sidi Mactar Mbacké.

Il a expliqué que les mourides doivent écouter et suivre le khalife général des Mourides et investir davantage dans la mosquée.

Il a magnifié le rôle de régulateur que joue le Khalife tous les jours à Touba, au Sénégal et dans le monde entier. Il a expliqué que tout ce qui intéresse Serigne Sidi Mactar Mbacké, c'est d'apprendre le Coran, les Xassaides mais aussi prier. Il a souligné les magnifiques paroles que le Khalife prononce chaque fois et qui se résument à aller dans le droit chemin mais aussi à cultiver la crainte de Dieu et de suivre les recommandations de Serigne Touba.

Il a appelé les mourides à adorer Dieu et se plier aux exigences de la religion. Il les a appelés à plus être solides et suivre les pas du Khalife général des Mourides Serigne Sidi Mactar Mbacké. Il les a exhortés à plus participer aux travaux de rénovation de la mosquée de Touba qui est une affaire de tous les mourides mais aussi de tous les musulmans.

Enfin il a remercié le président Macky Sall pour son engagement pour la cause de Touba et de toutes les cités religieuses. Il a terminé par prier pour une longue vie au Khalife général des mourides, mais aussi pour une paix et une stabilité durables pour le Sénégal.