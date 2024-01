Blocage des gros-porteurs à Diamniadio : les commerçants dénoncent, le syndicat propose une solution...

Mame Serigne Tall, commerçant laisse entendre que le blocage des camions ne fait que leur créer des problèmes puisqu’ils doivent encore payer le transport pour accéder à leurs marchandises. Il dénonce un manque à gagner une fois que le produit leur est délivré, car ils doivent payer la taxe.



Rencontré devant son commerce, le vendeur de fruits Oumar Ba explique que cette situation ne les arrange guère. "Mes clients connaissent ici. Je lance un appel aux autorités », dit-il.

Une situation que confirme le SG du syndicat des transporteurs de gros-porteurs. Selon Gora Khouma, « ce sont les commerçants qui ont des problèmes, mais pas les conducteurs. Ils soutiennent que leurs produits, acheminés entre camions, peuvent, leur créer un préjudice allant jusqu’à perdre de la marchandise. Donc ils peuvent dire non à cet arrêté, mais nous conducteurs, nous souhaitons rester à Diamniadio... »



Toutefois, il précise que cette situation faisait partie de leur plateforme revendicative. Mais il précise le contenu de l’arrêté du gouverneur de Dakar en ses termes. « L’arrêté du gouverneur a été clair. L’autorité n’a jamais dit que c’est tous les camions gros porteurs qui seront bloqués à Diamniadio. Il a dit que les camions transporteurs de fruits et légumes qui vont ravitailler le marché sous-régional de Diamniadio, vont pouvoir acheminer la marchandise vers les différents marchés de Dakar par le biais de petits véhicules. Je suis d’accord là-dessus avec le gouverneur, car dans toutes les plateformes revendicatives, il y a la mise en place d’une gare moderne pour tous les véhicules. De ce fait, Dakar sera soulagée des embouteillages. Malheureusement, la demande n’est pas satisfaite ».

Maintenant, il note que « si une partie peut s’arrêter à Diamniadio, tant mieux. L’intérêt de ce marché, c’est d’y créer des activités et traiter les produits par des services compétents afin de permettre aux consommations d’avoir une consommation saine », conclut le syndicaliste.