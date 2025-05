Birane et Ismaila Ngom placés sous bracelet électronique : Ces conditions qui s’imposent à eux…

Les deux frères du député-maire des Agnam ont été placés sous bracelet électronique suite à leur convocation ce lundi devant le Pôle Judiciaire Financier (PJF). Birane et Ismaïla Ngom devront porter ces bracelets électroniques à partir de ce mardi 20 mai 2025. Cette mesure imposera aux deux frères de Farba Ngom une restriction de leurs déplacements. En effet, Birane et Ismaïla Ngom subiront ce mode de surveillance et de peine alternative du lundi au samedi, de 6h du matin à 22h le soir. En dehors de cette tranche horaire, ils devront chacun se trouver à son domicile.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux, de même que leur frère Farba Ngom, actuellement sous mandat de dépôt. Ils sont inculpés pour des transactions douteuses dans le cadre de cette affaire soulevée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) et portant sur plusieurs milliards de francs CFA.