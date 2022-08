Bassin de Dalifort : les habitants dénoncent des fuites de carburant qui polluent la surface et alertent. (Reportage)

Les populations de Dalifort et environs vivent dans l’inquiétude depuis le début de l’hivernage. En effet, le bassin de rétention de la localité est inondé de produits hydrocarbures qui empestent toute la zone.



Une situation décriée par les riverains qui peinent à chaque période de saison des pluies pour vivre dans un environnement sain. Pourtant, les autorités administratives et locales sont informées de ce risque de catastrophe depuis belle lurette, mais tardent encore à apporter des solutions concrètes à cette situation jugée dégradante.



La Société Africaine de Raffinage (Sar) est indexée du doigt par les populations qui parlent de fuites au niveau des pipelines de la société dans la zone. Ces dernières alertent sur le danger dans lequel elles vivent et n’excluent pas d’ester en justice pour sauvegarder leur environnement...