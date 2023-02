Bamba Dieng toujours en colère contre les dirigeants de l’OM : “Je ne regrette pas…”

Le nouvel attaquant de Lorient a encore en travers de la gorge son départ mitigé de l’Olympique de Marseille après un départ mouvementé lors du mercato. Bamba Dieng ( 22 ans, 14 sélections, 2 buts) s’en est overt au média français Ouest-France dans un entretien au cours duquel il n’a pas vraiment montré de regrets après avoir quitté le club phocéen. « Quand mon agent m’a parlé du FC Lorient, j’ai dit : C’est bon ! »

Revenant sur la première polémique qui avait suivi sa visite médicale présumée “ratée” lors du mercato d’été, alors qu’il était sur le point de signer à Nice, il explique : “Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille », rajoute-t-il tout en se projetant sur la suite de sa carrière chez les merlus.

D’après lui, le président de l’OM, Pablo Longoria, n’a pas forcément joué franc jeu avec lui… « On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, il y a des moments difficiles », conclut l’attaquant international sénégalais.