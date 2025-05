Badara Gadiaga à ses détracteurs : « Ces larbins, valets et sbires n’ont qu’à déchanter avec leur plainte ridicule »

Au début de son intervention sur le plateau de l’émission « Jakaarlo Bi », le chroniqueur Badara Gadiaga a tenu à remettre les pendules à l’heure : une mise au point sur cette plainte contre lui, annoncée largement sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.



En effet, Badara Gadiaga se veut clair : « Personne ne peut sortir une once de preuve contre moi. Ils ont fouillé partout pour trouver des affaires compromettantes contre ma personne. Des Fonds Force Covid, mes relations avec Lat Diop jusqu’à Tahirou… ils ont fait leurs recherches, mais je rends grâce à Dieu car ils n’ont rien trouvé contre moi », a précisé le chroniqueur.



À ses détracteurs sur les réseaux sociaux, Badara Gadiaga est sans équivoque : « Ces larbins, ces sbires et ces valets n’ont qu’à continuer à aboyer, ils vont déchanter… cette plainte ridicule ne peut pas prospérer… », peste-t-il, concluant d’ailleurs à l’endroit des plus hautes autorités qu’il compte persister dans cette voie sans offusquer, ni insulter, ni calomnier. Mais qu’il restera droit dans ses bottes pour s’exprimer librement et dire la vérité en toute circonstance.