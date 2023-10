Augmentation annoncée du prix du pain: Le ministre du commerce écarte cette hypothèse et précise…

Lors d'une conférence de presse, des syndicats de boulangers ont fait état d'une possible augmentation du prix du pain.



Face à cette déclaration, le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME m, dans un communiqué, informe le public « qu'aucune augmentation des prix du pain n'est envisagée par le Gouvernement ».







Le ministère rappelle que le prix du pain est sous le régime de l'homologation et sa révision obéit à une procédure particulière, qui se déclenche par la saisine de la Direction du Commerce intérieur, par les acteurs souhaitant une modification de prix accompagnée des justificatifs y afférents. Ainsi, aucun cadre de prix n'a été déposé pour une éventuelle réévaluation du prix du pain. Il est à noter aussi, que le gouvernement, sur instruction du président Macky Sall, a consacré entre 2022 et 2023, 60 milliards de francs CFA pour la stabilisation du prix de la baguette de pain de référence à 175 frs CFA en lieu et place d'un prix projeté à 325 frs CFA.







Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME renouvelle toute sa disponibilité aux acteurs de la boulangerie pour une prise en charge optimale de leurs préoccupations dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs.