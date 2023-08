Assises nationales des médias/ Mamadou Ibra Kane: « Aujourd’hui, la presse sénégalaise est en phase de faillite… »

Le président de la coordination des associations de presse a pris la parole lors du lancement des assises nationales des médias présidé par le ministre de la communication.







Mamadou Ibra Kane fera un diagnostic du secteur de la presse qui doit, à partir de ces assises, trouver la marche tant souhaitée. Des défis doivent être relevés. Pour lui, l’aspect économique doit être tenu en compte. Avec une dette cumulée de plus de 70% dans le secteur, il faut dans ces assises, revoir le model économique. « Il faut que la marchandise de l’information puisse être rentable » a signifié le coordonnateur des associations de presse.







Les atteintes à la liberté de presse et aux journalistes est le deuxième aspect. En tant que journaliste, il faut préciser que nous ne sommes pas au service des partis politiques et des lobbies. On doit permettre aux journalistes de travailler de manière digne et au service des populations.







Le troisième élément est la nécessité de la mutation technologique de la presse. Pour Mamadou Ibra Kane, il faut comprendre que sans la mutation technologique, il y’aura toujours des difficultés économiques dans le secteur des médias. « La technologie nous permet de conquérir la sous-région et le monde. Nous espérons que ces assises vont nous aider à les résoudre » a indiqué Mr Kane.