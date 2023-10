Assemblée nationale: les présidents des 14 commissions permanentes sont connus.

Suite à la ratification, jeudi, de l’ensemble des listes des membres des commissions permanentes de l’Assemblée nationale, les députés se sont réunis, ce vendredi, pour élire leurs bureaux respectifs. Ainsi, chaque commission a élu son président.



La commission des finances et du contrôle budgétaire est présidée par M. Seydou DIOUF, M. Mady DANFAKHA hérite de celle des affaires économiques. La commission de l’aménagement du territoire, de l’habitat, des infrastructures et des transports est pilotée par Mme Sokhna BA N°2, celle du développement rural es confiée à M. Cheikh SECK alors que la commission du développement durable et de la transition écologique revient à Mme Rokhaya DIOUF. La commission de l’énergie et des ressources minérales est dirigée par M. Abass FALL, la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains est confiée à M. Moussa DIAKHATE contrairement à la commission des affaires étrangères, des sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine est décernée à M. Mamadou Oury Baïlo DIALLO. Le député M. Nicolas NDIAYE aura en charge de la commission de la défense et de la sécurité, son collègue M. Oumar SY hérite de cele de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs. L’honorable M. Malick FALL est porté à la tête de la commission de la culture et de la communication, de son côté Mme Mame Guèye DIOP est élue présidente de la comité de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. Les deux dernières commissions sont respectivement présidées par Mme Amy NDIAYE pour la commission de comptabilité et de contrôle et M. Mohamed Ayib Salim DAFFE pour celle des délégations.



Les commissions permanentes de l’assemblée nationale sont au nombre de quatorze (14).