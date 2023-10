Assemblée nationale : Quelles sont les options qui s’offrent à Taxawu s’il « claque » la porte du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi?

L’option qui pourrait être profitable à Taxawu, s’il décide de claquer la porte du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, c’est de disposer en tant que non-inscrits, chaque mois, comme Pape Djibril Fall et Thierno Alassane Sall d’une opportunité de siéger à la conférence des présidents. L’option qui pourrait être profitable à Taxawu, s’il décide de claquer la porte du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, c’est de disposer en tant que non-inscrits, chaque mois, comme Pape Djibril Fall et Thierno Alassane Sall d’une opportunité de siéger à la conférence des présidents.

La représentation nationale reprend service ce samedi avec l’ouverture de la session ordinaire 2023-2024 qui sera marquée par le renouvellement du nouveau bureau. Mais c’est le groupe parlementaire de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi au sein de laquelle, Taxawu et Pastef, membres très en vue, qui est actuellement dans une passe difficile.Khalifa Sall va-t-il poursuivre son compagnonnage avec Ousmane Sonko dans l’hémicycle ? Des pourparlers sont-ils enclenchés pour amener les deux parties autour de la table afin de garder leurs postes au sein du bureau de l’assemblée ? Des questions qui peuvent trouver réponse dans les 3 options dont dispose Taxawu Sénégal dès l’ouverture de la session.Si les députés de Taxawu décident de rester dans les rangs de Yewwi, ils pourraient se heurter aux décisions du président du groupe parlementaire qui est de Pastef et qui donne les noms à retenir dans le nouveau bureau. C’est lui également, président du groupe parlementaire qui dépose les listes au niveau du secrétariat général. Or, il faut rappeler que dans le bureau précédent, Khalifa Sall avait une vice-présidente, Fatou Gaye et un secrétaire élu, Abba Mbaye. Ainsi dans la formation d’un nouveau bureau, Taxawu pourrait se retrouver, politiquement lésé.Maintenant, si les députés de Taxawu sont exclus du groupe, l’option qui s’offre aux partisans de Khalifa Sall reste celle de « non-inscrits ». En effet, avec 14 députés, Taxawu n’atteignant pas le nombre requis pour former un groupe parlementaire. Si des députés comme Pape Djibril Fall et Thierno Alassane Sall les rejoignaient, ils pourraient dans ce cas former un groupe. Ce qui reste une option toutefois, improbable, voire impossible car, ces deux derniers cités disposent en tant que parlementaires non inscrits, de privilèges tels le siège aux réunions de bureau de l’assemblée nationale.L’autre option qui est aussi « quasi impossible », c’est de s’affilier au groupe Benno Bokk Yakaar ou celui de Wallu. Comme le stipule l’article 20 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, « le député qui quitte un groupe ne peut s’affilier à un autre en cours de législature ». Cependant, des négociations avec Wallu Sénégal pour disposer d’un poste peuvent être enclenchées par les députés de Taxawu. Mais est-ce que la coalition du groupe parlementaire Liberté -démocratie et changement dispose de suffisamment de poste pour en donner… ? Visiblement non.