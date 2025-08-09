Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix

À l’issue du vote qui s’est tenu ce samedi, l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) a un nouveau président. Il s’agit de Cheikh Bâ, actuel président de Chambre à la Cour d’Appel de Dakar, qui a été élu avec 146 voix.



Un duel à trois pour la présidence



Cheikh Bâ était opposé à deux autres candidats :



Mouhamadou Ndiaye Sarr, chargé de communication de l’UMS, qui a obtenu 58 voix.

Abdoul Khadir Khaoussou Diop, secrétaire général de l'UMS, qui a obtenu 76 voix.

Le nombre total de votants pour cette élection était de 273. Cheikh Bâ succède ainsi à Ousmane Chimère Diouf à la tête de l'organisation.