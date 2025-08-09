Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix

À l’issue du vote qui s’est tenu ce samedi, l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) a un nouveau président. Il s’agit de Cheikh Bâ, actuel président de Chambre à la Cour d’Appel de Dakar, qui a été élu avec 146 voix.
Un duel à trois pour la présidence
Cheikh Bâ était opposé à deux autres candidats :
Mouhamadou Ndiaye Sarr, chargé de communication de l’UMS, qui a obtenu 58 voix.
Abdoul Khadir Khaoussou Diop, secrétaire général de l'UMS, qui a obtenu 76 voix.
Le nombre total de votants pour cette élection était de 273. Cheikh Bâ succède ainsi à Ousmane Chimère Diouf à la tête de l'organisation.
Un duel à trois pour la présidence
Cheikh Bâ était opposé à deux autres candidats :
Mouhamadou Ndiaye Sarr, chargé de communication de l’UMS, qui a obtenu 58 voix.
Abdoul Khadir Khaoussou Diop, secrétaire général de l'UMS, qui a obtenu 76 voix.
Le nombre total de votants pour cette élection était de 273. Cheikh Bâ succède ainsi à Ousmane Chimère Diouf à la tête de l'organisation.
Autres articles
-
Ousmane Diagne, Garde des Sceaux: « J’invite nos concitoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire »
-
MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime »
-
Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs…
-
Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions »
-
MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques