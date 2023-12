Assassinat du gérant de station à Touba : les deux pompistes de garde écroués

En effet, d'après les informations rapportées par le journal Libération, le certificat de genre de mort avait conclu la thèse d'un meurtre très violent. Le document avait également attesté un polytraumatisme crânien encéphalite suivi d'hémorragie grave. Ainsi, les éléments de l'enquête ont permis de mettre en cause les deux pompistes de garde. Ils ont été déférés devant le procureur avant de bénéficier d'un second retour de parquet.



Selon la même de source, plusieurs éléments de l'enquête accablent les deux pompistes ainsi que la contradiction de leurs déclarations devant les enquêteurs. Le jour des faits, les deux mis en cause étaient à 20 mètres de la scène de crime. Malgré cela, ils persistent dans leurs dénégations alléguant n'avoir vu personne pénétrer dans le bureau de leur patron. Ce qui est impossible d'après les enquêteurs. Et l'argent des caisses a considérablement baissé. L'enquête suit son cours...