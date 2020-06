Assassinat de Georges Flyod et racisme aux USA : Benno Bokk Yakaar condamne et va envoyer une délégation avec une lettre de protestation aux représentants américains à Dakar.

C’est avec une grande stupeur et une vive consternation que le peuple sénégalais, les peuples africains et tous les peuples épris de fraternité humaine ont suivi les tragiques évènements survenus à Minneapolis et qui ont abouti à la mort atroce d’un homme noir de 46 ans (George FLOYD), froidement exécuté par un policier blanc sous l’œil indifférent et complice de ses collègues.



Tuer un être humain menotté et immobilisé, parce qu’il est un homme noir, par la suffocation avec un genou lourdement posé sur son cou pendant 9 longues minutes est un acte de barbarie raciste indigne de la race humaine.



La réaction mondiale ne s’est pas faite attendre et visiblement les Africains-Américains et leurs compatriotes de toutes les races et de toutes ethnies, de même que les peuples et les jeunesses à travers le monde ont décidé de dire « STOP AU RACISME ! PLUS JAMAIS ÇA ! BLACK LIVES MATTER, AUTREMENT DIT LA VIE DES NOIRS VAUT TOUTES LES AUTRES VIES HUMAINES !»



La majorité présidentielle au pouvoir au Sénégal, se référant aux valeurs humanistes de dignité et de fraternité humaines prônées par son Leader, Son Excellence le Président Macky Sall, fort de l’adhésion de tous ses leaders et militants à la défense de la sacralité de la vie humaine, et solidement ancrée dans les fortes traditions de décence, de tolérance et d’engagement panafricaniste du peuple sénégalais, condamne avec la dernière énergie l’assassinat de George FLOYD et de toutes les autres victimes africaines-américaines tombées récemment sous les balles tirées à bout portant ou après des actes de tortures mortelles et de violences policières inouïes.



La majorité présidentielle exhorte tout le peuple sénégalais et ses composantes : la société civile, les partis politiques, les syndicats, les mouvements de jeunesse et de femmes, à exprimer de façon pacifique et digne leur solidarité à nos frères et sœurs afro-descendants. Comme le disait leur grand Leader Malcom X aux Chefs d’état africains en 1964 déjà « ils sont tués simplement parce qu’ils noirs et africains ! »



La majorité présidentielle encourage les pays africains à coordonner à travers l’Union africaine une action d’envergure au plan international pour faire connaître et enregistrer notre totale désapprobation et notre ferme condamnation des assassinats et violences racistes contre tous les Noirs à travers le monde et contre tout autre être humain ciblé à cause de sa race, de son ethnie ou de son pays d’origine.



La majorité présidentielle enverra une grande délégation de leaders de sa large coalition remettre dans les plus brefs délais et de façon solennelle cette présente déclaration, appuyée par un message de protestation, aux représentants des autorités américaines à Dakar pour exhorter leurs autorités à prendre d’urgence des mesures et des réformes indispensables afin de protéger leurs populations d’afro-descendants et honorer leur acte d’allégeance à leur drapeau qui se termine ainsi : « One nation under God, indivisible, with Liberty and justice for all ! » (Une Nation qui se met sous la protection divine, indivisible, avec la Liberté et la Justice pour TOUS ! »)



Fait à Dakar, le 09 juin 2020