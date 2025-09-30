Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition

Dans un communiqué rendu public, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) a « dénoncé vigoureusement la prise d’otage » de son porte-parole national adjoint, Pape Mahwa Diouf.



Dénonciation d'un régime « autoritaire »

L'APR accuse le régime actuel de vouloir déstabiliser le parti, dénonçant une vague d'arrestations : « Après les arrestations arbitraires de responsables et de ses militants, le régime violent, autoritaire et incompétent poursuit sa volonté de déstabilisation de l’APR. Il utilise à cet effet la police et le Parquet afin de jeter en prison tout citoyen qui commet le tort d’exprimer une opinion divergente ».



Le parti considère l'interpellation de son porte-parole comme une tentative « inacceptable et intolérable de museler une des voix les plus prépondérantes de l’opposition sénégalaise, connue pour sa rigueur, sa loyauté et sa courtoisie républicaine ».