Apurement des rappels et recrutement d’enseignants : C’est 343 milliards payés par le ministère des Finances allonge 343 milliards pour recruter 20.940 enseignants

La menace des syndicats d’enseignants de perturber l’année scolaire 2023-2024 a fait sortir l’État de son mutisme. Dans le projet de loi des finances pour l’année 2024 présenté par le ministère des Finances, l’État détaille ses chiffres.



Sur la matérialisation des projets d’accord, l’État a pris en charge les revendications liées aux problèmes de formation, de carrière, d’habitat, de rappel et d’indemnités des enseignants en injectant une enveloppe de près de 500 milliards.



Le ministère d’ajouter qu’au titre des accords signés avec les enseignants en 2018, un montant de 343 milliards a été payé pour l’apurement des rappels et le recrutement de 20.940 maîtres et professeurs contractuels. Last but not least, près de 40.000 enseignants ont bénéficié d’une formation diplômante...