Après sa grosse déconvenue, Ama Baldé à Ndindi, chez serigne Abdou Karim Mbacké…

48 heures après sa cuisante défaite face au roi des arènes, Modou Lo, son vis-à-vis, Ama Baldé s’est rendu à Touba pour se recueillir et se ressourcer auprès de son mentor et guide religieux. C’est précisément dans la localité de Ndindi (département de Diourbel, région de Diourbel) chez Serigne Abdou Karim Mbacké que la délégation du lutteur Pikinois a été repérée par les radars de dakaractu.





D’après une source très proche du fils de Falaye Baldé, il se trouve actuellement au à la résidence privée de vénéré guide avec qui il entretient d’excellentes relations en plus d’être un de ses dévoués fidèles depuis de longues années. Apres son revers face à Xaragne Lo, Ama aura certainement besoin de retrouver de la sérénité et une mentalité de champion, avant d’essayer de relancer sa carrière lors de sa prochaine sortie face au troisième tigre de Fass, Gris Bordeaux dans quelques mois…







Mouhamadou Moustpha Gaye