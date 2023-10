Après avoir accusé son photographe d'avoir diffusé ses images, la dame Ngoye Fall déboutée par la justice

La dame Ngoye Fall a été la risée de toute l'assistance de la salle d'audience des flagrants délits du Tribunal de Grande Instance de Dakar. En effet, la célèbre femme qui exhibe ses bijoux en or avec démesure a attrait à la barre son photographe le nommé Moustapha Ndiaye pour des faits de diffusion d'images sans l'autorisation de la propriétaire. En effet, il résulte des débats d'audience que la dame Ngoye Fall avait loué les services de ce dernier pour des prises de vue lors du grand Magal de Touba. Ainsi, ils se sont mis d'accord sur la somme de 1000 francs l'unité pour 3 jours. Leur différend a débuté lorsque le photographe a refusé de prendre en photo Me El Hadji Diouf l'un de ses invités au Magal.



Jugé ce mercredi 11 octobre 2023, Moustapha Ndiaye a nié les faits. Comparant libre, le sieur Ndiaye revient sur sa mésaventure avec l'épouse d'Askia Touré. "Elle m'avait engagé pour que je la prenne en photo lors du Magal de Touba moyennant la somme de 1000 francs cfa l'unité. Je suis arrivé à Touba le jeudi vers 3 heures du matin. Aussitôt arrivé, j'ai commencé à prendre des photos. Le vendredi, jour du Magal, j'ai continué le travail. À la fin, elle m'a remis la somme de 50 mille francs cfa alors j'avais pris 800 photos. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle avance qu'elle allait me remettre le reliquat de 600 mille francs une fois à Dakar", déclare-t-il. Certes, on n'avait pas fixé le nombre de photos. "Sur ces entrefaites, elle m'avait dit de publier les plus belles sur ma page Instagram. Ce que j'ai fait. Je n'ai aucun intérêt à publier ses photos sans son autorisation", se dédouane Moustapha Ndiaye.



Concernant les menaces dont il est poursuivi, le prévenu déclare qu'il n'a jamais proféré des menaces à son encontre. " Je lui ai envoyé des messages vocaux pour lui dire que si tu ne me payes pas, cet argent sera utilisé pour ses soins. Je suis resté 72 heures à Touba et elle m'a remis une somme de 50 mille francs", dit-il.



Me Aboubacry Barro, conseil de Ngoye Fall, estime que sa cliente a senti sa dignité et son honorabilité mise à rude épreuve. "Le mis en cause a proféré des menaces à l'encontre de ma cliente. Moustapha Ndiaye est un photographe ambulant et Ngoye Fall ne l'a jamais appelé au téléphone. C'est lui qui est venu vers elle. Il doit être retenu sur l'audience", mentionne Me Barro. Et pour les intérêts civils, la robe noire sollicite que Moustapha Ndiaye soit déclaré atteint et convaincu et réclame la somme de 20 millions pour réparation.



Dans ses réquisitions, le parquet a tenu à préciser qu'il y a une appréciation souveraine du ministère public qui l'a poussé à mettre en liberté provisoire le prévenu. Selon la parquetière, la défense n'a aucun argument valable pour contester cette décision. Concernant les faits, elle estime que les deux parties n'ont pas signé une convention, mais il y a une autorisation tacite qui peut être retenue. Et demande la relaxe de Moustapha Ndiaye.



A son tour, l'avocat de la défense Me Iba Diagne a fait savoir que Ngoye Fall est une personne qui aime le buzz. Elle attend le grand Magal de Touba pour mettre des millions sur sa personne. Elle a publié les mêmes photos dans les réseaux sociaux", avance Me Diagne qui demande la relaxe de son client.



Au finish, le président de la séance a répondu favorable aux demandes du parquet et relaxe Moustapha Ndiaye. Et la dame Ngoye Fall a été déboutée de toutes ses demandes.