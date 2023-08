Appel à l’insurrection, diffusion de fausses nouvelles : El Malick Ndiaye devant la chambre d’accusation ce mardi

Le chargé de communication de Pastef a écrit hier sur sa page Facebook que « sur l’histoire de l’audio de Mor Kassé, le parquet a interjeté appel pour l’envoyer en prison ». El Malick Ndiaye sera en effet, édifié par le président de la chambre d’accusations ce mardi par la chambre d’accusation de la cour d’appel.



Le membre du Pastef avait été inculpé et mis liberté provisoire pour appel à l'insurrection et diffusion de fausses nouvelles. El Malick Ndiaye avait été arrêté par la Section de recherches (Sr) suite à un enregistrement invitant les jeunes à envahir l'Assemblée. Il avait nié être l'auteur des propos en cause.