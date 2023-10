Antoine Félix A. Diome, nouveau ministre du pétrole et des énergies : « Je vais poursuivre les chantiers que vous avez initiés… »

Après la cérémonie au ministère de l’intérieur, le ministre sortant Antoine Félix Abdoulaye Diome s’est rendu dans l’après-midi du mardi à son nouveau ministère où il succède à Aïssatou Sophie Gladima. « Je voudrais vous rendre un vibrant hommage et vous féliciter pour le travail abattu dans ce département hautement stratégique » a lancé le ministre du pétrole et des énergies entrant à l’endroit de son prédécesseur. Antoine F.A. Diome donne le ton pour les perspectives dans ce nouveau département. « Nous devons préserver les efforts pour faire face aux défis qui nous attendent. Je vais poursuivre les chantiers que vous avez initiés afin d’atteindre les objectifs de lettre de politique de développement du secteur » fait-il savoir en précisant ne ménager aucun effort pour mériter cette marque de confiance renouvelée du chef de l’Etat dont il apprécie la portée et la valeur. « Je lui exprime mes remerciements et le soutien constant dont il a fait montre



Pour finir, le ministre entrant a lancé un appel à l’ensemble des acteurs du secteur et à tous les agents de ce département ministériel afin de fédérer tous les efforts pour la préservation et la consolidation des acquis pour mieux faire face aux nouveaux défis dans le cadre des missions assignées au département.