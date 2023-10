Année scolaire 2024 : L’État se vante de ses investissements

Selon le projet de loi des finances pour l’année 2024, le réseau scolaire a été renforcé avec le nombre de salles de classe qui est passé de 54.748 à 90.645 salles de classe, renseigne le journal Libération dans sa livraison de ce lundi 16 octobre 2023.





Soit une augmentation de 35.897 salles de classe, 64 daaras modernes, 06 centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (CRFPE), 20 blocs scientifiques et techniques (BST), 20 inspecteurs de l’éducation et de la formation, 09 inspections d’académie, 05 instituts supérieures d’enseignements professionnelles (ISEP), 17 espaces numériques ouverts (ENO) et 03 universités. Le nombre d'universités publiques est passé de 05 en 2012 à 08 en 2022.