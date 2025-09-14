Ancienne Piste et Mamelles : trois trafiquants de kush tombent dans les filets de l’OCRTIS

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue. Le 11 septembre 2025, ses agents ont interpellé trois individus lors d’une opération menée à l’Ancienne Piste et aux Mamelles.



Lors de cette descente, les policiers ont saisi 76 « kepas » de kush, 5 sachets du même produit, 51 comprimés de tramadol, 3 téléphones portables ainsi que 5 000 FCFA en liquide. Une boutique servant de planque a également été découverte et mise sous scellés.



Les deux premiers suspects ont été arrêtés en flagrant délit sur l’Ancienne Piste, en possession de la drogue. Les investigations ont ensuite conduit les limiers jusqu’à leur fournisseur présumé, interpellé dans sa boutique aux Mamelles. Selon les enquêteurs, ce dernier dissimulait la drogue parmi ses marchandises pour mieux écouler ses produits illicites.



Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue, en attendant d’être déférés devant la justice.