Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP

De l’avis du directeur exécutif de la COSYDEP, Cheikh Mbow, les résultats ne dépendent pas seulement des aspects pédagogiques de la classe. Car, il y a bien d’autres facteurs qui entrent en jeu. Selon Cheikh Mbow, huit recommandations ont été ainsi formulées par la COSYDEP.

Il s’agit de repenser les méthodes d’enseignement et les systèmes d’évaluation, l’amélioration des conditions d’apprentissages, le renforcement d’un dispositif de comité bénévole, la modernisation des outils d’apprentissage, l’amélioration de la régularité des apprentissages, revoir les facteurs de déséquilibre, l’anticipation des facteurs exogènes et profiter des vacances pour pouvoir engager des réflexions autour du système éducatif.

Toutefois, ce document sera remis à l’autorité, le ministre en charge de l’éducation tout en espérant son exploitation afin d’enrichir la démarche et faire en sorte que le système éducatif soit plus performant...