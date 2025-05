Amadou Ba au Sargal Landing Savané : le député dévoile l’héritage caché et l’appel secret à la Jeunesse

Selon lui, Pastef se considère comme un héritier des batailles historiques conduites par les partis de gauche du Sénégal, qui ont lutté sans cesse pour la souveraineté, l'équité sociale et contre l'impérialisme sous toutes ses manifestations. Amadou Ba a souligné les énormes sacrifices réalisés par les générations précédentes : répression, clandestinité, manque de médias indépendants et l'héritage inestimable qu'elles ont transmis. Il estime que ce patrimoine doit être préservé, enseigné et transmis à la nouvelle génération. Dans cette pièce où se regroupent les têtes pensantes du pays, il a prôné l'humilité et la reconnaissance, mais avant tout l'engagement en vue de préserver les principes de l'implication politique, de la conscience civique et du service au peuple qu'illustrent Landing Savané et ses alliés.







Amadou Ba a finalement indiqué que Pastef adhère totalement aux termes et idéaux de souveraineté permanente, d'unité africaine et de résistance à l'impérialisme. Le parlementaire a souligné l'importance pour les jeunes de puiser des enseignements chez les anciens afin de raviver le rêve d'une Afrique indépendante, unie et solidaire, tel qu'imaginé par les pères fondateurs, en rappelant que cet objectif reste pertinent aujourd'hui. L'honneur rendu à Landing Savané est ainsi également un appel à continuer ce combat intellectuel et politique dans un environnement où l'indépendance et l'unité du continent demeurent des défis cruciaux.