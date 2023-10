Alioune Tine flingue à tout va : « on est dans un régime où l’administration fait plus allégeance au parti ou à la coalition au pouvoir qu’à la Constitution »

Après le refus du mandataire d’Ousmane Sonko d’accéder à la direction générale des élections pour récupérer les fiches de parrainage, le fondateur du Tink Tank « Afrikajom Center » réclame la tête du directeur général des élections Tanor Thiendella Sidy Fall). « Si nous voulons un processus électoral, apaisé, équitable, il faut dialoguer pour trouver un minimum d’accord pour le retour de la confiance et de la sérénité. C’est la responsabilité du Président Macky Sall qui justement a été élu grâce à la tradition démocratique et électorale établie par ses prédécesseurs. Il faut nommer une personne indépendante chargée de l’organisation des élections. Car en refusant d’appliquer une décision de justice, le DGE, s’est discrédité et devrait être limogé » fait-il savoir







Le parti pris et l'imposition du rapport de force sont en train d'empoisonner le processus électoral d'une présidentielle, la plus problématique de l'histoire politique. Parce que le régime actuel est en train de mettre un terme à un cycle démocratique démarré difficilement avec le code consensuel de 1991 » regrette Alioune Tine, figure historique de la seconde alternance de 2012.







Parlant de ce code, il a rappelé la nomination de personnalités indépendantes en 2000 et 2012 pour l'organisation d'élections. « … qui n'a cessé d'être renforcé avec la création de l'Onel en 97 dirigé par un général et le ministère de l'intérieur dirigé par un général. Ce cycle nous a permis de réaliser l'alternance de 2000. Wade a poursuivi cette tradition en nommant à la tête du ministère de l'intérieur une personne non partisane, indépendante et compétente » rappelle Alioune Tine.







A l'en croire, il note que « la raison est simple, rassurer l'opposition sur un processus électoral libre, équitable apaise et suscite la confiance des acteurs. C'est cette tradition démocratique fondée sur le respect des droits de la minorité, la concession consistant à nommer une personne indépendante répond à cette préoccupation ».







Aujourd’hui, regrette-t-il, on a un régime qui ne fait aucune concession à l’opposition, on est dans un régime où l’administration fait plus allégeance au parti ou à la coalition au pouvoir qu’à la Constitution ou aux valeurs de la République et de la démocratie. C’est tout le sens des interdictions des manifestations de l’opposition et le refus du DGE de respecter la décision de justice. Manifestement c’est la volonté du prince qui prévaut sur la loi. Toutes les conditions d’un changement sont subjectivement réunies, jamais l’opposition n’a été aussi affaiblie par le rapport de force et le parti pris, fait-il savoir.