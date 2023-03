Aliou Cissé : « On a un statut et un titre à défendre et ça passe par une victoire à Maputo! »

Les Lions sont déjà au Mozambique depuis dimanche après-midi pour leur match retour face aux Mambas défaits il y’a quelques jours (5-1) au stade Abdoulaye Wade (3e journée des éliminatoires de la CAN 2024). Même si les délais ont été courts, le sélectionneur des Lions a profité de la conférence de presse d’avant match tenue ce lundi, pour faire savoir que le déplacement à Maputo se passait très bien…

« C'est un plaisir d’être ici avec vous. On a voyagé juste après notre match contre le Mozambique le vendredi. On est arrivé hier dimanche et on a pu s’entraîner, faire une séance de décrassage. Aujourd’hui c’est la veille de match, mais on peut dire que le voyage s’est bien passé. Les joueurs ont pu récupérer », a informé El Tactico en présence de son attaquant, Boulaye Dia.

Pour ce deuxième acte prévu ce mardi à 16h00 gmt, pas question de perdre la concentration ou de venir jouer en pensant que ce sera une partie de plaisir, a averti Aliou Cissé encore méfiant. « Le Mozambique, c’est une équipe qui est aujourd’hui classé deuxième du groupe L, derrière nous. C’est une équipe qu’on respecte énormément. C’est vrai qu’on a pris une bonne option avec la victoire (5-1) chez nous, mais nous allons jouer avec une équipe qui a encore toutes ses chances de qualification. Notre objectif c’est d’être en Côte d’Ivoire, donc à nous de continuer le travail et réussir à nous qualifier. Nous nous attendons à un match différent du match joué le vendredi. Mon équipe est prête, on a un statut et un titre à défendre et ça passe par une victoire à Maputo », conclut le manager des Lions du Sénégal.