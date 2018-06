Aliou Cissé : "C'était un match très difficile, mais on a su mettre le système qu'il fallait"

Interrogé sur le sentiment qui l'animait après la victoire de ses joueurs face aux Polonais par 2 buts à 1, le sélectionneur Sénégalais Aliou Cissé de dire : "Cela a été un match difficile, mais on a su mettre le système qu'il fallait. La Pologne est une équipe dangereuse et l'une des meilleures en Europe. Le fait de maitriser le match physiquement et émotionnellement est très important. Cette victoire nous permet de rentrer dans la compétition de la plus belle des manières. Mais aussi il n'y a pas d'euphorie parce qu'on sait qu'il y'a bientôt un autre match contre le Japon qui sera aussi important que celui-là."