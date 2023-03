Agriculture Mondiale: Le Sénégal porté à la tête du G77+ Chine...

Le Sénégal vient de prendre la présidence du G77+ Chine à travers l'élection du sénégalais le Dr Papa Abdoulaye SECK,

quintuple académicien, ancien Ministre de l'Agriculture et ancien Ambassadeur du Sénégal.



Il a été élu président du G77+ Chine par les 134 pays membres de ce groupe. Une cérémonie de passation des pouvoirs entre le Koweitien Yousef Juhail et le nouveau président s'est tenue au siège de la Fao, à Rome en présence du Directeur général de la FAO, Dr QU Dongyu, du Président Indépendant du Conseil de la Fao, Monsieur Hans Hoogerven, du Président du FIDA, de la Directrice exécutive adjointe du PAM, des Présidents des groupes régionaux (Afrique, Asie, Europe et Amérique latine et Caraibes), des Ambassadeurs et Représentants permanents auprès des agences des Nations-Unies basées à Rome et des partenaires.



Pour rappel, le G77+ La Chine est une coalition de pays en développement, dont le Sénégal assure désormais la Présidence et la Vice Présidence le Pakistan. Il a été créé en 1964 lors de la première Conférence aux Nations Unies sur le Commerce et le Développement (UNCTAD)...