Agression de Maimouna Ndour Faye: Les responsables du PUR condamnent et exigent que lumière soit faite!

La vague de dénonciation contre l'agression de la journaliste Maimouna Ndour Faye se poursuit. Les responsables du Parti Pur, dont le candidat Aliou Mamadou Dia et son frère de parti Cheikh Tidiane Youm ont tous dénoncé cette agression et demandé que les auteurs soient sanctionnés.



"Je viens d’apprendre avec stupéfaction que notre sœur Journaliste et Patronne de Presse, Maimouna Ndour Faye a été sauvagement agressée cette nuit devant son domicile après son émission.

Je dénonce avec la dernière énergie cet acte odieux et lui souhaite un prompt rétablissement. Aux autorités, je leur demande de faire toute la lumière sur cette agression", a indiqué le candidat à la présidentielle, Aliou Mamadou Dia



Cheikh Tidiane Youm, membre également du PUR abonde dans le même sens,

"Peiné d’apprendre cette agression odieuse sur la journaliste Mme Maimouna Ndour FAYE. Je lui souhaite un prompt rétablissement et que les auteurs soient retrouvés et sanctionnés lourdement. Qu'Allah la préserve et préserve notre cher Sénégal !", a-t-il écrit sur son compte X (ex Twitter).