African center strategic studies : La famine s’installe dans les zones de conflit prolongé d’Afrique

Pour cette année, c'est le Nigeria puis le Soudan qui ont eut la plus grande augmentation globale du nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë, ajoutant 6,8 millions et 5,3 millions de personnes respectivement à ces chiffres. Outre cela, dans quatre pays 40 % au moins de la population fait face à la faim aiguë dont le Soudan du Sud (64%), le Soudan (53%), la Namibie (48 %) et la République centrafricaine (44 %).