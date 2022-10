Affrontements à Thicky/ Ousmane Sonko : "On est dans une position défensive!!"

Le leader de Pastef s'est prononcé sur les événements d'hier qui se sont produits à Tchiky lors du passage de la caravane dénommée "Nemeeku Tour" dans la commune de Diass.

Ousmane Sonko a évoqué "l'attaque de son convoi à Thicky" qui, selon lui, n'est rien d'autre qu'une tentative de provocation et de sabotage par rapport à son initiative qui vise à aller à la rencontre des sénégalais.