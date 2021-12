Affecté à Kedougou : Guy M. Sagna parle d’acharnement et demande une disponibilité de 3 ans à la fonction publique

L’administrateur du mouvement Frapp, Guy Marius Sagna, a fait face à la presse ce mercredi 22 décembre 2021 pour dénoncer les nombreuses affectations qu'il a subies depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du pouvoir.



À cet effet, l'activiste suspend sa participation à la fonction publique et annonce qu'il va déposer dans quelques heures sa demande de mise en disponibilité pour une période de 3 ans. "Je ne négocie pas. Et je ne quémande pas", lâche-t-il avant de demander à l'État du Sénégal de ne plus lui verser son salaire.



À cette occasion, l'activiste a fait part qu'il n'a pas encore reçu la notification du document attestant son affectation à Kédougou. Toutefois, il déclare qu'il refuse de partir à Kédougou et compte mener une grande marche pacifique avec les forces vives de la région contre la discrimination des zones rurales.



Guy Marius Sagna considère que le Président Macky Sall exerce un acharnement sur sa personne en l'affectant tous les 16 mois. "Le 28 septembre 2021, Macky Sall a donné des instructions pour que je sois affecté au service régional de l'action sociale de Kédougou. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de notification de cette lettre d'affectation. Je suis affecté tous les 16 mois et il m'a emprisonné 6 fois. C'est une déportation", martèle l'activiste.



Il tenu à préciser qu'il n'a aucun problème avec les zones rurales du Sénégal. "Depuis des jours, des organes de presse m'interpellent pour ma réaction concernant mon affection à Kédougou, pour un problème de temps, je n'ai pas voulu me prononcer sur cette affaire. Je ne voulais pas que la communication sur mon affection prime sur la communication de notre combat contre l'injustice qui est plus important et qui n'épargne personne", a déclaré Guy Marius Sagna.



L'activiste se désole d'ailleurs du fait qu'on oblige les Sénégalais à supporter le débat sur son affection. Selon lui, il y a des questions beaucoup plus importantes telles le limogeage du directeur général de la Poste, et ceux qui appauvrissent les Sénégalais, pourquoi, le président Macky Sall laisse Bibi Baldé à la tête de la Poste? "J'aime mon pays et mon continent et je le démontre à travers mes engagements politiques et professionnels", lâche encore l'activiste.



À nouveau, Guy Marius Sagna est revenu sur la mauvaise gestion de l'hôpital de Sédhiou qu'il avait rudement dénoncée et qui lui a coûté son affectation à Dakar...