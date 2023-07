Affectation de certains magistrats et critiques contre les institutions, Bour Gueweul indexe une partie de l’opposition

Au lendemain de la réunion du conseil de la magistrature au palais de la république, sous la présidence du chef de l’Etat, les réaménagements et donc affectation et ou promotion de certains magistrats ont fait jaser. D’aucuns parlent même de « sanctions » d’une part et de promotion d’autre part. Au cours de l’émission « Dose matinale » de ce mercredi, le chroniqueur Bour Gueweul a estimé que généralement ceux qui jettent le discrédit sur les institutions judiciaires sont souvent du camp de l’opposition. Une attitude à déplorer d’après lui. En outre, il fera remarquer que ces nominations à la cour suprême, de l’administration centrale de la justice et des cours et tribunaux sont dans l’ordre normal des choses.