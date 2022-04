Affaire des faux baux en centre-ville : mandat de dépôt pour Oumar Sow, Me El Mamadou Ndiaye dans le collimateur des limiers

L’affaire des faux baux en centre-ville connaît une nouvelle tournure. En effet, Oumar Sow, le PDG d’Odis Group qui vendait du vent à ses clients pour 3 milliards de FCFA a été écroué aujourd’hui. Cette affaire avait été révélée en exclusivité par « Libération ». Sow avait été arrêté par la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles.

Il a écopé par la suite d’un mandat de dépôt. En effet, souteneur de BBY à Bambey, il promettait à ses clients d’user de son entregent pour leur décrocher le précieux sésame. Avec son acolyte en fuite, Mansour Bouna Ndiaye, il fabriquait de faux baux en imitant les signatures du Directeur général des Impôts et Domaines, Bassirou Samba Niasse et de Mame Boye Diao, le Directeur des Domaines.

L’avocat Me El Mamadou Ndiaye est aussi dans le collimateur du parquet général. En effet, plus de 300 millions de FCFA auraient transité entre les mains du nouveau maire de Thiaroye sur mer...