Affaire des faux baux : Me El Mamadou Ndiaye entendu au fond par la Chambre d'accusation

L'instruction dans l'affaire des faux baux portant sur un montant de 3 milliards de nos francs suit son cours. En effet, la Chambre d'accusation qui est compétente dans cette affaire a entendu sur le fond ce mercredi 18 octobre, 2023 Me El Mamadou Ndiaye. Lors de son audition, le maire de Thiaroye-sur-mer a contesté les accusations du parquet général, soutenant qu'il n'a joué aucun rôle déterminant dans cette affaire.



Selon le journal Les Échos qui donne l'information Me El Mamadou Ndiaye a catégoriquement nié les 300 millions de francs cfa qui lui ont été imputés. À la fin de son audition, ses conseils ont déposé une mise en liberté provisoire.



Pour rappel, Me El Mamadou Ndiaye a été inculpé le 17 août dernier puis placé sous mandat de dépôt pour blanchiment de capitaux et usurpation de fonction.