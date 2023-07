Affaire de la Range Rover de 26 millions impliquant Wally Seck et le footballeur Ibou Touré : Le Juge renvoie l’affaire au 18 septembre prochain…

Le dossier de la Range Rover dans lequel sont impliqués le chanteur sénégalais, Wally Seck, le footballeur Ibou Touré et autres, a été appelé ce lundi 24 juillet 2023, devant la Cour d'appel de Dakar, renseigne le journal Les Échos.

Mais, informe la même source, le dossier a été renvoyé au 18 septembre prochain pour retour des citations des prévenus, Wally Seck, Ibou Touré, Pape Massaly Niang, Serigne Mbacké Guèye dit Baye Fall, Sanou Kébé et Abdou Dieng, poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif et complicité de ces chefs.

La partie civile, dans cette histoire, est Lamarana Diallo. Ce dernier lorsque le tribunal correctionnel de Dakar avait, le 21 avril 2022, annulé toute la procédure contre Ibou Touré, Wally Seck et autres, avait saisi la juridiction d'appel par le biais de son avocat Me Boubacar Dramé. En effet, lorsque le dossier a été appelé pour la première fois devant la première chambre correctionnelle, ces prévenus ont été tirés d'affaire grâce aux exceptions que le pool d'avocats de la défense avait soulevées.

Ils avaient en premier évoqué le règlement 5 de l'Uemoa. Les conseils de la défense avaient estimé que la procédure était entachée d'irrégularités parce que les prévenus n'ont pas été notifiés de leur droit de se faire assister par un conseil dès les premières heures de leur interpellation. Le tribunal, dans son délibéré, avait suivi les conseils des prévenus en annulant cette procédure initiée contre les mis en cause.

Par ailleurs, sur les faits reprochés à ces inculpés, il ressort de la procédure que cette affaire qui remonte à 2016 porte sur un véhicule de marque Range Rover appartenant à Lamarana Diallo, qui a transité entre les mains de Wally Seck via Ibou Touré. Ainsi, le chanteur a vendu ledit véhicule à Pape Massaly Niang. Avant que ce dernier ne le revende à Guilé Diouf pour un montant de 26 millions FCFA.