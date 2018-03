Affaire TIGO : Yérim Sow et Cie honorent le contrat avec Millicom / La balle est dans le camp de Macky

Lundi 4 décembre 2017, à l’occasion du Conseil présidentiel sur la politique économique et sociale, Wari et son concurrent, le consortium conduit par Xavier Niel, se sont vu fixer, par le président Macky Sall, un ultimatum de deux mois pour trouver un terrain d’entente sous peine d’obliger le gouvernement à « prendre une solution qui peut ne peut pas être heureuse. »



Maintenant que cet ultimatum a expiré, le silence de l’Etat brouille le réseau alors que, selon les sources de Dakaractu, le consortium composé de NJJ Capital et Sofima Lteeen a, depuis plus d’un mois, payé l’intégralité du montant afférent à la transaction conclue avec Milicom. Aux dernières nouvelles, il ne reste que le décret du président de la République qui tarde à être signé.



Nous devons à la vérité de rappeler que l’affaire est traitée, depuis novembre 2017, à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris. Cela, suite à deux demandes d’arbitrage, y déposées par Wari contre le groupe Millicom et le consortium précité. Auparavant, Kabirou Mbodje avait saisi le tribunal des référés de Dakar, qui s’est déclaré incompétent pour trancher la pomme de discorde.