Affaire Lat Diop : La Chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt contre l’ancien ministre des sports


Statuant ce mardi sur la demande de liberté provisoire de Lat Diop, la Chambre d'accusation financière après en avoir délibéré hors la présence des conseils de l'inculpé, de l'Agent Judiciaire de l’État, du ministère public et du greffier, déclare l'appel recevable. 

Elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et ordonne la mainlevée du mandat de dépôt décerné contre Lat Diop. 

 

La Chambre a aussi demandé son assignation à résidence à son domicile élu, sis à Hann Maristes Fort B Villa n°54, avec surveillance électronique, sous certaines conditions notamment : l’interdiction formelle de quitter le domicile sans autorisation écrite et préalable du juge d'instruction, l’obligation de remettre son passeport au greffe du cabinet d'instruction et l’interdiction d'entrer en contact direct ou indirect avec les témoins cités dans l'affaire, notamment Hamady Sow, ainsi qu'avec toute personne impliquée ou susceptible d'être impliquée dans les faits reprochés. 

 

La Chambre a par ailleurs, demandé à ce qu’il soit obligatoire pour l’ancien ministre des Sports, de répondre à toute convocation du juge d'instruction ou de toute autre autorité judiciaire compétente. 

 

La violation de l'une des mesures prescrites peut entraîner l'arrestation immédiate de l'inculpé et sa mise sous mandat de dépôt et mettre les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

 
 
Mardi 12 Août 2025
Dakaractu



