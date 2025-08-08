Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse

Mais ce n’est pas tout. Demba, à en croire Dioum, se faisait appeler “El Professor”, en référence au célèbre stratège de la série La Casa de Papel, mais aussi “Action-Réaction”, un surnom qui en dit long sur son rôle supposé dans l’affaire.





Dioum passe aux aveux… partiels



Jusqu’ici resté muet face aux enquêteurs de la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC), El Hadji Babacar Dioum a, selon Libération, changé de posture devant le doyen des juges.

Extrait une nouvelle fois de sa cellule ce mercredi dans le cadre de l’exploitation technique de son téléphone, il a choisi de rompre le silence, profitant de son audition pour se défausser entièrement sur El Hadji Assane Demba.



Dioum décrit son présumé complice comme l’architecte discret mais redoutablement efficace d’un système bien huilé. Il affirme que Demba se faisait surnommer “El Professor”, un clin d’œil direct au cerveau du braquage de la Casa de Papel, et “Action-Réaction”, un surnom qui renforcerait son image d’homme de l’ombre, toujours prêt à agir vite et sans laisser de traces.