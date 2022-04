Affaire Astou Sokhna : « Il faut éviter de faire en sorte que l’arbre d’un comportement individuel de non qualité cache la forêt de la performance du comportement qualitatif » (Abdoulaye Diouf Sarr)

Face à la presse, ce 28 avril, le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a livré de nouvelles informations sur l’affaire Astou Sokhna qui a marqué l’actualité ces derniers jours. Il était plus nécessaire de revenir sur le niveau de responsabilité.

« Toutes les décisions prises ont été motivées par un rapport technique ».

Le rapport indique de manière claire que c’est à ce niveau qu’il fallait décider », a d’emblée expliqué le ministre qui lève un coin du voile dans la prise en charge de la patiente qui a rendu l’âme en donnant naissance la semaine dernière à Louga.

« Dans le cas de figure, au moment de la prise en charge de la patiente, il n’y avait aucun dysfonctionnement systématique au niveau du point de prestation de santé », a renseigné Abdoulaye Diouf Sarr.

Le ministre a, par ailleurs, profité de la tribune pour défendre le système sanitaire qui fait face ces derniers jours à une vague de critiques de la part des populations.

« Il faut éviter de faire l’amalgame, de faire en sorte que l’arbre d’un comportement individuel de non qualité cache la forêt de la performance du comportement qualitatif », a-t-il souligné...