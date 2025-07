Affaire Anamo : L'ex-directeur Maodo Malick Mbaye placé sous mandat de dépôt ce Mardi

Maodo Malick Mbaye, ancien directeur général de l'Agence Nationale de la Maison de l'Outil (Anamo), a été placé sous mandat de dépôt ce Mardi 22 juillet, selon les informations de Dakaractu.



Détournement présumé de 600 millions de FCFA



Cette arrestation fait suite à une affaire de détournement présumé de 600 millions de francs CFA à l'Anamo, survenue durant le magistère de l'ancien président Macky Sall. Dans ce dossier portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA, l'ex-directeur administratif et financier (DAF) de l'Anamo et d'autres personnes avaient déjà été interpellés, suite à une plainte de l'actuel directeur général, Omar Ndiaye.



Maodo Malick Mbaye rejette les accusations



Pour sa part, l'ancien directeur général, qui a été mis en cause par son ex-DAF, avait catégoriquement refusé d'en "porter le chapeau". "Je n’ai posé aucun acte délictuel dans la gestion du dossier en question. S’il y a imitation de signature, le coupable est clairement identifié", avait déclaré Maodo Malick Mbaye depuis l'étranger.