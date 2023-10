Aéroport Ousmane Masseck Ndiaye : Atterrissage réussi pour 26 avions du rallye Toulouse / Saint-Louis

Cette course se tient tous les ans. Cette année, elle a enregistré la participation de l’Armée de l’air avec ses partenaires dans la formation des pilotes et techniciens de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (AIMAC), Air Formation et Aéropyrénées. Le rallye donne aussi l’opportunité aux enfants des établissements scolaires de la vieille ville et ceux du personnel de l’aéroport et des autres structures de bénéficier d’un baptême de l’air.